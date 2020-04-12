Кельменецький райсуд Чернівецької області відмовився притягти місцевого жителя до адміністративної відповідальності за вітсутність захисної маски в громадському місці.

Як ідеться в постанові суду, 6 квітня близько 12:00 чоловік був помічений за недотриманням умов карантину від Кабміну. Він був без маски на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Кельменецького району.

У суді чоловік пояснив, що "не мав можливості придбати в селі захисну маску або виготовити її, тому перебував на зупинці громадського транспорту без маски на обличчі, про що шкодує і кається у скоєному". Він додав, що безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.

У результаті суддя вирішив закрити справу за відсутністю складу та події адміністративного правопорушення. Причина – в матеріалах справи не було доказів, що чоловік був зобов'язаний за власні кошти придбати або виготовити маску, або ж йому були компенсовані ці витрати.

Згідно ч.3 ст.62 Конституції України всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

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