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12 квітня • оновлено в 17:17
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/ Суспільство

На Буковині суд виправдав чоловіка, що не носив маску на карантині

2.4т
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Кельменецький райсуд Чернівецької області відмовився притягти місцевого жителя до адміністративної відповідальності за вітсутність захисної маски в громадському місці.

Як ідеться в постанові суду, 6 квітня близько 12:00 чоловік був помічений за недотриманням умов карантину від Кабміну. Він був без маски на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Кельменецького району.

У суді чоловік пояснив, що "не мав можливості придбати в селі захисну маску або виготовити її, тому перебував на зупинці громадського транспорту без маски на обличчі, про що шкодує і кається у скоєному". Він додав, що безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.

У результаті суддя вирішив закрити справу за відсутністю складу та події адміністративного правопорушення. Причина – в матеріалах справи не було доказів, що чоловік був зобов'язаний за власні кошти придбати або виготовити маску, або ж йому були компенсовані ці витрати.

Згідно ч.3 ст.62 Конституції України всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Медична маска

Медична маска

Getty Images

Як писав OBOZREVATEL, у Києві люди, які порушили карантинні обмеження через COVID-19, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Чернівці
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ua zahid
ua zahid
а поліцаям що можна ходить значить цілою бригадою по вулиці , а людям сидіти вдома в намордніку з пАрАшенской бумагой - здається щось тут нетак з владою жиgoVs
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ua zahid
ua zahid
харош пи@ деть уже з@ ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Давеча появились маски и в ларьке союзпечати и хлебном и в сигаретном и даже в молочке.цена 12-16 грн.но качество и пригодность поддаются сомнению.но для полицаев сойдет
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