У Чернівецькій області у п'ятницю, 31 липня, медики виявили 89 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник захворюваності за останні тижні.

Усього лабораторний центр дослідив 428 зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

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"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи. 91 буковинець одужав від COVID-19. Загалом уже 4521 наш краянин поборов цю недугу", – написав керівник області.

Він наголосив, що 89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Окрім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

На Буковині серйозний спалах COVID-19: встановлено антирекорд Facebook Сергія Осачука

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ситуація з коронавірусом в Україні може стати критичною, оскільки буде перетинатися з сезонними хворобами. Таку думку висловив лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта.

У п'ятницю, 31 липня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.