На Буковині пронісся ураган із градом: зірвано дахи будинків, знищено врожай. Фото

У четвер, 30 липня, сильний ураган із градом пронісся територією Сторожинецького району Чернівецької області.

Як повідомляється на офіційному сайті Чернівецької облдержадміністрації, через буревій без електропостачання залишилися дев'ять населених пунктів району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сильний вітер зірвав частину покрівлі зі школи та сільської ради в Старих Бросківцях. Тут також пошкоджено дахи 30 індивідуальних житлових будинків", – йдеться в повідомленні.

Негода повалила чотири дерева. Крім того, вітер знищив щонайменше 50 га посівів пшениці біля села.

Наразі до проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено чотири бригади рятувальників. Вони розпилюють і прибирають повалені дерева.

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

На Буковині пронісся ураган із градом tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області внаслідок потужних ураганів, які пронеслися регіоном 29 липня, було пошкоджено десятки будинків і повалено дерева. У деяких районах області випав великий град.