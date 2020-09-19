На Буковині пасажирський автобус потрапив у смертельну ДТП. Фото

У ніч на суботу, 19 вересня, на дорозі Н-03 сполученням Чернівці – Житомир поблизу села Недобоївці Хотинського району Чернівецької області трапилося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом.

Як повідомили у пресслужбі обласного управління Національної поліції, внаслідок ДТП загинула одна та постраждало 12 осіб, яких із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Виїздом на місце події встановлено, що відбулося зіткнення Audi A8 під керуванням чоловіка 1985 р.н., жителя м. Києва, та Volkswagen Lt 35 під керуванням іншого водія 1985 р.н., жителя Кельменецького району", – йдеться у повідомленні.

Від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди пасажирка мікроавтобуса 1971 року народження.

До Хотинської ЦРЛ по медичну допомогу звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та два водії транспортних засобів.

Також встановлено, що мікроавтобус здійснював перевезення працівників одного з підприємств Чернівців у Кельменецький район.

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