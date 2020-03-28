У Чернівецькій області два пацієнти з коронавірусом викликали швидку та не повідомили медикам про те, що нещодавно повернулися з-за кордону.

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У зв'язку з цим лікарі змушені два тижні перебувати в самоізоляції та не зможуть працювати. Про це у своєму зверненні повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Два пацієнти, які на час виклику екстреної медичної допомоги до себе додому з проханням надати їм таку допомогу й госпіталізувати, не повідомили лікарям, що повернулися з-за кордону. І лише в процесі госпіталізації, в лікарні, коли взяли у них зразки на аналіз, зізналися, що повернулися з-за кордону", – розповів Осачук.

Коронавірус в Україні РИА Новости

Глава області підкреслив, що такий факт дуже неприйнятний, і закликав жителів відповідально до цього ставитися, щоб не наражати на небезпеку оточення. Він нагадав, що це не тільки прояв соціально безвідповідальної поведінки, а й адміністративне правопорушення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я України попросили допомогти сусідам дотримуватися самоізоляції та скаржитися правоохоронцям на порушників режиму.

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