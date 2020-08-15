На Буковині оголосили про загрозливу ситуацію з COVID-19: стало гірше, ніж в квітні

У Чернівецькій області за добу зафіксували 170 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook написав, що ситуація з вірусом в області стала загрозливою і набагато більш "тривожною, ніж вона була в квітні-травні".

"Іншого шляху, крім як інформувати про ризики та закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає. Сподіваюся, нам вдасться достукатися до буковинців, перш ніж коронавірус вийде з-під контролю", – зазначив чиновник.

Раніше найбільшу кількість активних хворих COVID-19 зафіксували на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні офіційно підтверджено 87 872 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 732 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.