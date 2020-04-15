На Буковині новий спалах COVID-19: заразилися вже майже 600 осіб

У Чернівецькій області станом на вечір вівторка, 14 квітня, коронавірус виявили ще у 43 осіб, загальна кількість заражених зросла до 589.

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Про це у своєму відеозверненні в Facebook повідомив глава Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 43 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у місцевих жителів. Статистика сьогоднішнього дня не дає приводу для того, щоб буковинці могли розслабитися або надихнутися оптимізмом", – заявив глава ОДА.

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Станом на вечір 14 квітня під Чернівецькій області загальна кількість випадків коронавірусу становить 589. Серед них 13 осіб померли, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

Нагадаємо, на Буковині знову вирішили ввести особливий режим. Він буде діяти 13:00 у суботу, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня в області також діяв особливий режим. У цей період жоден магазин (включаючи продуктові) не працював, бензин на АЗС продавали тільки держслужбам, а людям категорично не рекомендували виходити з дому.

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