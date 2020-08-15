На Буковині новий антирекорд з COVID-19: українців закликали "спуститися на землю"

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 183 нових випадки зараження коронавірусом.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook підкреслив, що "в нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї" і закликав українців дотримуватися протиепідемічних норми.

"Реальність така – хвороба не відступила, вона живе поруч, отруює організм людини і може вбити кожного з нас. Однак, свідомість громадян літає в хмарах, а їй уже давно пора б спуститися на землю, зрозуміти всю серйозність ситуації і знайти точку опори", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 15 серпня в Україні офіційно підтверджено 89 719 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 847 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.