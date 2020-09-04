На Буковині маршрутника оштрафували на 17 тис. за порушення карантину COVID-19

Водія маршрутки в Чернівецькій області оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення карантину COVID-19.

Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи, передає "Сегодня".

Рішення виніс Хотинський районний суд. Сам водій на судове засідання не з'явився, а також не став повідомляти суддю про причини неявки. Порушника визнали винним і зобов'язали виплатити штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Стокгольмі, який відмовився від карантину через COVID-19, зафіксували найменше число заражень з березня.

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