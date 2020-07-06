На Буковині люди вшосте перекрили трасу: протестують проти адмінреформи. Відео

У селі Атаки Чернівецької області кілька десятків незадоволених жителів Хотинського району шостий день поспіль перекривають трасу національного значення Чернівці – Житомир.

Про це в Facebook повідомило місцеве видання "Хотинские вести". Люди висловлюють у такий спосіб невдоволення з приводу створення Дністровського району Чернівецької області з центром в смт Кельменці Кельменецького району.

"6-й день триває мирна акція протесту. Незважаючи на спеку, чимало небайдужих жителів Хотинщини з'їжджаються в Атаки і ходять переходом, блокуючи рух вантажівок. Але періодично і їх пропускають. Люди кажуть, що і завтра вийдуть мітингувати, бо саме Хотин заслуговує стати районним центром", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Атаки Хотинського району Чернівецької області 1 липня громадяни перекрили рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Н-03.