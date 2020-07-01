На Буковині люди перекрили трасу: під час протестів поранено поліцейського. Фото

У селі Атаки Хотинського району Чернівецької області 1 липня громадяни перекрили рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Н-03.

Як повідомила пресслужба Національної поліції Чернівецької області, у такий спосіб вони висловили невдоволення новим рішенням профільного комітету ВР України про районний поділ. Між учасниками акції і далекобійниками стався інцидент.

Коли поліцейські здійснювали розмежування представників обох сторін конфлікту, постраждав один із правоохоронців.

Слідчі Хотинського відділення поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) і 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Поліцейські частково відновили проїзд автотранспорту і забезпечили безпеку дорожнього руху.

Жителі села Атаки висловили невдоволення рішенням Ради про розподіл районів Пресслужба Національної поліції Чернівецької області

Жителі села Атаки висловили невдоволення рішенням Ради про розподіл районів Пресслужба Національної поліції Чернівецької області

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