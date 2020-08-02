Область у червоній зоні: на Буковині масово "забили" на карантин
У Чернівецькій області, "червоній зоні" з розповсюдження COVID-19, багато місцевих жителів не дотримується елементарних правил карантину.
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Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, співробітники якого побували на Буковині.
Так, у Кіцманському районі більшість людей відвідує багатолюдні місця без масок і не дотримуючись дистанції, нерідко трапляються скупчення людей. Деякі місцеві ігнорують новини про карантин.
"Майже всі без масок і ніхто нічого не знає", – сказано в повідомленні. У місцевих закладах журналістам розповіли, що поки їм не повідомляли про нові заходи безпеки.
"Також ми зустріли працівників департаменту служби охорони здоров'я, які регулярно їздять і перевіряють дотримання заходів карантину. Поза камерою вони кажуть, що люди навіть мінімально не дотримуватися правил", – зазначили журналісти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, від коронавірусу помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівській області Василь Савенко.