На Буковині 'ЄС' вимагає припинити тиск на лікарів через правду про COVID-19

На Буковині лікарка, яка понад 8 місяців рятує людей від пандемії СOVID-19, змушена відбиватися від місцевої влади та правоохоронців через публікацію про умови праці медичних працівників. Про це йдеться в повідомлені Чернівецької територіальної організації партії "Європейська Солідарність" в соціальній мережі Facebook.

За інформацією територіальної організації, лікарка-інфекціоністка обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко вимушена витрачати час для роз’яснень дільничному інспектору райвідділу поліції щодо публічного засудження неналежного виконання обов’язків посадовими особами під час пандемії, зокрема це стосувалося забезпечення місцевої лікарні киснем.

Лікарка каже, що це незручна правда, але її вже почув навіть Уряд України. А такі публічні дії спрямовані на благо пацієнтів, на те, щоби вони якомога швидше одужували в належних умовах.

Партійці "Європейської Солідарності" у Чернівцях наголошують: "Невже вдячність лікарці за врятовані життя буковинців – це допити у поліції щодо висловлювань про недостатнє забезпечення медичного закладу?"

Чернівецька територіальна організація партії "Європейська Солідарність" засуджує такі дії влади, вимагає припинити тиск на людей у білих халатах, не заважати їм виконувати свою роботу і взятися нарешті за належне забезпечення медичних закладів для боротьби з COVID-19.

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