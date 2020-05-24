На Буковині COVID-19 заразилися 3 тисячі осіб: більше 500 в лікарні, багато "важких"

За минулу добу, 23 травня, у Чернівецькій області виявили 64 нових випадків коронавірусу. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3028 осіб.

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Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької ОДА. Там зазначили, що 52 пацієнти у важкому стані, з них у реанімаціях – 30 , на апаратах штучної вентиляції легень – 6.

У лікарнях області станом на 24 травня перебувають 555 людей. Із них у 220 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

На Буковині COVID-19 заразилися 3 тисячі осіб

Також за останню добу 16 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 798 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19. Водночас, за минулу добу було зафіксовано 5 летальних випадків. Усі померлі мали важкі форми пневмонії.

Facebook / Чернівецька обласна державна адміністрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на неділю, 24 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них було 406 виявлено за минулу добу.