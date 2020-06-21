На Буковині через зливи річки вийшли з берегів: поліція перекрила дороги. фото

Антон Малиновський Суспільство 20:38, 21.06.2020

У селі Розтоки, що в Чернівецькій області, через сильні опади міст виявився в аварійному стані. Поліцейські перекрили його і організували об'їзд.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, через сильний дощ в річках Сірет та Черемош піднявся рівень води, підтопивши міст в Розтоках. Співробітники Путильського відділення поліції перекрили рух по ньому і направляють всіх водіїв в об'їзд через Івано-Франківську область.

"Правоохоронці закликають громадян утримуватися від поїздок на далекі відстані і радять водіям бути особливо уважними, при русі неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху", – йдеться в зверненні поліції.

У Чернівецькій області річки вийшли з берегів: перекрито рух по мосту
Прес-служба ГУНП в Чернівецькій області
У Чернівецькій області річки вийшли з берегів: перекрито рух по мосту
Прес-служба ГУНП в Чернівецькій області

Як повідомляв OBOZREVATEL, по Львову після зливи плавали чоловіки на човні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Війська Росії 28 разів за добу атакували ЗСУ: є поранені, – штаб ООС

Коли буде велика війна?

Порошенко закликав підписати петицію за українську мову на Netflix та Amazon

ЗСУ знищили вогневу точку терористів із квадрокоптера: з'явилося відео

Задолбали!