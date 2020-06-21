На Буковині через зливи річки вийшли з берегів: поліція перекрила дороги. фото

У Чернівецькій області підтопило міст (джерело: Прес-служба ГУНП в Чернівецькій області)

У селі Розтоки, що в Чернівецькій області, через сильні опади міст виявився в аварійному стані. Поліцейські перекрили його і організували об'їзд.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, через сильний дощ в річках Сірет та Черемош піднявся рівень води, підтопивши міст в Розтоках. Співробітники Путильського відділення поліції перекрили рух по ньому і направляють всіх водіїв в об'їзд через Івано-Франківську область.

"Правоохоронці закликають громадян утримуватися від поїздок на далекі відстані і радять водіям бути особливо уважними, при русі неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху", – йдеться в зверненні поліції.

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