На Буковині через паводок прорвало газопровід: відрізано 18 сіл
Вранці 24 червня в Чернівецькій області потік води зруйнував опори під газопроводами, що проходять над річкою Черемош.
Як повідомило в Facebook АТ "Чернівцігаз", довелося припинити доставку газу для 5,5 тис. споживачів у 18 населених пунктах.
Найбільш пошкоджені відведення магістральної труби у Вижницькому та Кіцманському районах, де сталося підтоплення населених пунктів і вимивання ґрунтів із цілих ділянок підземних газопроводів.
Ступінь збитку, нанесеного критичній інфраструктурі області, з'ясовується.
Раніше АТ "Чернівцігаз" повідомило про обрив на газопроводі-відводі до ГРС Брусниці, який стався о 5:20 ранку 24 червня.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 23 червня керівник "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров повідомив, що Чернівці забезпечуються газом з резервного напрямку.