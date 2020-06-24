На Буковині через паводок прорвало газопровід: відрізано 18 сіл

Без газопостачання на Буковині залишилися 5,5 тисячі споживачів

Вранці 24 червня в Чернівецькій області потік води зруйнував опори під газопроводами, що проходять над річкою Черемош.

Як повідомило в Facebook АТ "Чернівцігаз", довелося припинити доставку газу для 5,5 тис. споживачів у 18 населених пунктах.

Найбільш пошкоджені відведення магістральної труби у Вижницькому та Кіцманському районах, де сталося підтоплення населених пунктів і вимивання ґрунтів із цілих ділянок підземних газопроводів.

Ступінь збитку, нанесеного критичній інфраструктурі області, з'ясовується.

Раніше АТ "Чернівцігаз" повідомило про обрив на газопроводі-відводі до ГРС Брусниці, який стався о 5:20 ранку 24 червня.

Без газопостачання на Буковині залишилися 5,5 тисячі споживачів (Facebook АТ АТ "Чернівцігаз")

Паводок пошкодив газопровід до ГРС Брусниці (Facebook АТ АТ "Чернівцігаз")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 23 червня керівник "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров повідомив, що Чернівці забезпечуються газом з резервного напрямку.