На Буковині 20 осіб повторно захворіли на COVID-19

Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом.

Про це заявила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає пресслужба Чернівецької ОДА. Вона вкотре закликала мешканців регіону дотримуватися правил епідеміологічної безпеки.

"Не важливо, в якій ми зоні карантину – "червоній", "помаранчевій", "жовтій" чи "зеленій". Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас. Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі", – сказала Гусак.

Зазначимо, за минулу добу, 4 жовтня, на Буковині зафіксовано 163 нових випадки зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 5 жовтня, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів. Зокрема, Чернівці потрапили до "помаранчевої" зони.