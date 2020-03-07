На борту Grand Princess, де спалахнув коронавірус, виявилися 49 українців

На борту ізольованого круїзного лайнера Grand Princess, де виявили інфікованих коронавірусом COVID-19, знаходяться 49 українців.

Зараз він стоїть біля берегів Каліфорнії з 3,5 тисячі осіб з 54 країн світу. Про це "Уніан" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорільцев.

Вертольотами на лайнер доставили тести на захворювання, щоб перевірити всіх пасажирів, хто міг контактувати з раніше померлим в штаті чоловіком, оскільки він у лютому відпочивав на судні. Крім того, на Grand Princess перевірять всіх пасажирів з ознаками респіраторної інфекції.

На борту Grand Princess виявилися 49 українців

За словами Погорільцева, в залежності від результатів тестів буде прийнято рішення про карантин частини пасажирів або всіх людей, які перебувають на судні. Про інфікування коронавірусом громадян України поки інформації не надходило.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Grand Princess виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс 8 березня. Побоювання з'явилися після того, як через коронавірус помер 71-річний пасажир, який здійснював на цьому судні круїз в Мексику в лютому.

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