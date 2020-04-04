На блокпості біля села Козацьке під Конотопом (Сумська область), в якому стався спалах коронавірусу, зняли на відео співробітника охорони, який працював у стані алкогольного сп'яніння.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Крім того, на місці не було термометрів для перевірки температури. Місцевих пропускали, всього лише запитавши їх про самопочуття, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
При цьому в селі зафіксовано 13 випадків COVID-19 і дві смерті.
На блокпості в Козацькому Сумської області не було градусників, а охоронець був п'яним
Колаж
Скандальне відео виклав у мережу місцевий активіст. На ролику біля шлагбаума особа в уніформі без маски, яка називає себе пожежником.
На думку автора відео, охоронець – нетверезий. У вагончику на блокпості помітили страви й недопиті спиртні напої.
Після публікації кадрів голова Бочечківської територіальної громади Вітлана Граченко повідомила, що термометри привезли, а працівник пожежної частини отримав догану.
"Ми місцеву пожежну охорону залучаємо до чергування. Ну, ми йому виписали догану і була проведена відповідна бесіда. Вже вчора в обід у нас були термометри", – сказала глава ОТГ.
Як писав OBOZREVATEL, у місті Почаїв на Тернопільщині помістили на обсервацію 27 медиків з однієї лікарні, які контактували з чотирма медсестрами, у яких підтвердили COVID-19. Медустанову, де стався спалах захворювання, тимчасово закрили, там знаходяться тільки співробітники.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".