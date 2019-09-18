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18 вересня • оновлено в 13:27
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На березі популярного українського курорту трапилася НП: страшне відео

1.6т Читати матеріал російською

У районі села Санжейка Одеської області 17 вересня трапився страшний обвал ґрунту. Брила звалилася просто на пляж.

Про це повідомляє 04868, публікуючи відео. Зсув трапився просто перед тим, як повз місця НП проїхала машина. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

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Страшне відео зняли очевидці, які їхали по берегу на баггі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Обвал скелі в районі села Санжейка

Обвал скелі в районі села Санжейка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на курорті в Україні виявили серйозну небезпеку для туристів.

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Місце
Україна Одеса
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