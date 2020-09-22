На березі Азовського моря з'явився "цвинтар медуз". Фото та відео аномалії

Поблизу Маріуполя на узбережжі Азовського моря місцеві жителі помітили "цвинтар медуз". Їх викидає на берег, де вони помирають і неприємно пахнуть.

Як пише видання "О Море", за словами містян, така навала медуз атакувала, зокрема, острівець Ляпіно – пляж "дикого відпочинку", де зазвичай немає людей. Мертві медузи дають неприємний запах, незважаючи на те, що їх регулярно прибирають.

На опублікованих фото та відео видно, що гігантські мертві медузи фактично заполонили все узбережжя.

Медузи в Азовському морі. Viktoriia Savitska

Як пише видання, наслідком появи такого великого "цвинтаря" медуз є їхня природна смерть та буря чи потоки води, які не дали трупам спуститись на дно.

Медузи біля Маріуполя. Viktoriia Savitska

"За звичайних обставин медузи вмирають і "тонуть", а на дні їхні рештки стають поживою для інших жителів моря. Проте, коли море неспокійне, а популяція медуз виходить за рамки балансу – значні групи просто викидає на берег, створюючи неприємності для пляжів та туристів", – пишуть журналісти.

Зі свого боку екологи стверджують, що така велика кількість і активне розмноження медуз можуть свідчити перш за все про розбалансованість природних ресурсів.

Тисячі мертвих медуз на березі острова Ляпіно. Viktoriia Savitska

Також поява медуз рівноцінна "цвітінню" води, коли середовище забруднене, то і медуз стає більше, адже в Чорному та Азовському морі набагато вищий рівень біоорганіки і відтак – більше поживи та комфортні умови для розмноження медуз.

Також на "підживлення" морів сильно впливає агропромисловість, де землю регулярно підживлюють фосфором та іншими елементами, що зі свого боку здійснюють приріст зоопланктону – харчу всіх видів медуз.

Острівець Ляпіно на узбережжі Азовського моря. Валентина Троян / Facebook

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