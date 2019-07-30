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На Азовському морі туристів скосила небезпечна інфекція

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У Запорізькій області 17 відпочивальників заразилися гострою кишковою інфекцією, наковтавшись води в річці Дніпро та Азовському морі.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. Відзначається, що статистика захворюваності з 20.07.19 по 26.07.2019 року в цілому зросла на 27% у порівнянні з даними минулого тижня.

"Зареєстровано 275 випадків, у 11 із них захворіли діти", – сказано в повідомленні. Серед причин зараження інфекцією найчастіше була неякісна м'ясна продукція – 24,2%, молочна продукція – 20%, овочі і фрукти – 17%.

Новини
У Дніпрі госпіталізували 17 осіб із гострою кишковою інфекцією

Азовське море

Азовське море

avdeevka.city

При цьому, 17 випадків зараження виникли після купання в водоймах. "Річка Дніпро – 1, Кирилівка – 2, Бердянськ – 14", – розповіли в Запорізькому обласному лабораторному центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області в місцевому пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей, яких терміново доставили в лікарню.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
відпочінок Азовське море
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
статистика заболеваемости с 20.07.19 по 26.07.2019 года в целом выросла на 27% по сравнению с данными прошлой недели. Что-то мало. Супрун на покой рановато.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что тут удивительного под конец лета загадили все)))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Надо ехать в Крым.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня, а если за 7000 взять на семь дней то ещё и все включено будет даже выпивка)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шапиро Жeнька, не смеши нах он всрался если 10ти дневный тур в Турцию 7000гривень?))))))))))
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