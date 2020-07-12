На Азовському морі навала медуз і бліх, які боляче жалять. У чому причина й коли вода очиститься

Цього року пляжі Азовського моря заполонили величезні медузи. А українці скаржаться, що у воді їх ще й кусають морські блохи. Вчений пояснює – основна причина в підвищенні температури й забрудненні води.

Детальніше про те, що відбувається з нашими морями та ріками, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Жалять і заважають купатися

Відпочивальники на Азовському морі публікують на своїх сторінках в Instagram фото й відео великих медуз, які буквально заполонили прибережне мілководдя в Кирилівці та Бердянську. Люди скаржаться, що медузи заважають купатися, а також побоюються, що вони можуть ужалити.

Зазвичай таке скупчення медуз місцеві жителі спостерігають тут у серпні. Але цього року медузи припливли в кінці червня.

Інженер Одеської філії Інституту біології південних морів Олександр Куракін каже, що такому явищу сприяв вітер із моря, який і прибив до берега медуз. Цей вид ще називають корнеротами.

Такі медузи заполонили пляжі Про Бердянськ

"Зникнути вони можуть тоді, коли вітер подме з берега. Тому що велика кількість медуз біля берега спостерігається тоді, коли вітер довго дув із моря. Треба відзначити, що медузи-корнероти харчуються планктоном. А планктон розвивається через те, що ми занадто забруднюємо наші моря. Ми, можна сказати, занадто підживлюємо моря. Планктон буквально спалахує на такому добриві, це дуже хороша їжа для медуз. Вони починають розвиватися в величезній кількості", – пояснює вчений.

А ось зовсім медузи можуть зникнути восени, з пониженням температури води. Тоді кількість планктону значно зменшиться і медузи будуть гинути, їх хвилями виноситиме на берег.

Медузи в Азовському морі Instagram artem_printer2ok

Зазвичай такі медузи не становлять небезпеки для здорових людей. "Вони небезпечні для тих, у кого є алергія. Для інших – ні. Від укусу медузи на шкірі з'являється почервоніння і свербіж. Але через добу все мине. Рекомендується це місце змастити оцтом або лимоном, тому що кисле середовище нейтралізує отруту і зменшує печіння", – говорить Куракін.

Ще й морські блохи

Також відпочивальники на Азовському морі розповідають, що у воді з'явилися морські блохи, які кусають навіть на глибині. Люди демонструють сліди від укусів, які схожі на невеликі запалення на шкірі.

Рачки-бокоплави в довжину досягають 5 мм MV

"Найімовірніше, це рачки-бокоплави. Вони також харчуються планктоном. Зазвичай їх сила-силенна в місці прибою, там, де вода напливає на пісок. І оскільки море їм постійно приносить їжу в вигляді планктону, то звичайно вони швидко розмножуються", – пояснює Куракін.

Поки все спокійно в Чорному морі. Торік мережу вразили знімки з висоти в районі Одеси. Море сильно цвіло.

"Так, торік одеські пляжі постраждали. Тому що протягом тижня вітер дув із моря й буквально ятрив цей одноклітинний фітопланктон. Він прибив їх до берега, і вони не змивалися. Цього року такого не було, хоча цвітіння моря в місцях, де впадають ріки, помітно вже з космосу. Видно, як річка живить море нітратами, нітритами, фосфатами, словом, усіма добривами. Там море відразу спалахує квітучими мікроводоростями", – розповідає Куракін.

Але оскільки вітер поки не прибиває водорості до берега, вода в Чорному морі чиста.

Дніпро став більш солоним

Через спеку цього року навіть підвищилася солоність води в Дніпрі.

"У будь-якій прісній воді є солі кальцію, і мається на увазі, що підвищилася їхня концентрація. Ймовірно, через те що відбувається осушення, випаровування води з поверхні Дніпра", – пояснює вчений.

За його словами, ця ситуація зміниться зі зменшенням температури повітря або з паводками. Коли кількість стічної води в Дніпрі збільшиться.

Така ситуація повинна хвилювати служби водоканалів. Адже через підвищення жорсткості води труби зсередини будуть швидше покриватися нальотом кальцію.