На астероїді Апофіс, який може зіткнутися з Землею, помітили небезпечні зміни

Група вчених Інституту астрономії Гавайського університету виявила зміни в русі астероїду Апофіс, які можуть вплинути на ймовірність зіткнення небесного тіла з Землею в 2068 році.

В ході спостережень за астероїдом вчені виявили, що Апофіс відхиляється від своєї орбіти на 170 метрів на рік через ефект Ярковського, при якому астероїд отримує слабкий реактивний імпульс через теплове випромінювання від поверхні, яка нагрівається днем і вночі остигає, йдеться на сайті університету.

До виявлення цього ефекту вчені вважали, що потенційне зіткнення із землею в 2068 року неможливо, проте тепер дослідникам необхідно провести подальші спостереження, щоб з'ясувати ймовірність зіткнення.

Астероїд Апофіс розміром в 325 метрів виявили в 2004 році. Відкриття викликало ажіотаж – розрахунки показали, що існує ймовірність в 2,7 відсотка, що Апофіс, який отримав своє ім'я на честь давньоєгипетського бога зла і руйнування, зіткнеться із Землею в 2029 році. Потім вчені виключили цю загрозу, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в усьому світі набула резонансу заяву астрофізика Нілу Деграссі Тайсона про те, що 2 листопада 2020 року, якраз напередодні виборів президента США, може відбутися зіткнення нашої планети з астероїдом 2018VP1.