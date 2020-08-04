На адмінкордоні з Кримом окупанти сім годин утримували сім'ю з маленькими дітьми

У понеділок, 3 серпня, окупанти близько семи годин утримували сім'ю з двома маленькими дітьми на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Іслям і Діляра Карашаєви з двома малолітніми дітьми приїжджали до Криму провідати своїх літніх батьків. Сім'я проживає в Києві.

"Сьогодні з 11 ранку російські окупанти на адміністративному кордоні Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримується сім'я Карашаєвих Ісляма і Діляри з двома малолітніми дітьми. Згідно з інформацією, що надходить з Криму, ФСБ-шники весь цей час ведуть допит Ісляма Карашаєва", – написав Чубаров.

За його словами, сім'ю пропустили на Херсонщину біля 18:00.

У Криму утримували сім'ю з маленькими дітьми Facebook Рефата Чубарова

Як писав OBOZREVATEL раніше, в окупованому Росією Криму затримали військового, якого звинуватили в шпигунстві і нібито роботі на українську військову розвідку.