На 102 році життя помер президент НАНУ Патон

На 102 році життя помер відомий український вчений Борис Патон.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на коментар апарату РНБО. Виданню повідомили, що формується державна комісія з похорону, яка буде вирішувати основні питання.

У вченого фактично немає родичів.

На чолі НАН України (НАНУ) академік Борис Патон знаходиться з 1962 року.

Президент України Володимир Зеленський в своєму офіційному Telegram-каналі висловив співчуття у зв'язку зі смертю вченого.

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда.

Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті.

І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець.

Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем.

Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі.

Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича.

Вічна пам'ять!" – написав президент.

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