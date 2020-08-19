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На 102 році життя помер президент НАНУ Патон

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
3,0 т.
На 102 році життя помер президент НАНУ Патон

На 102 році життя помер відомий український вчений Борис Патон.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на коментар апарату РНБО. Виданню повідомили, що формується державна комісія з похорону, яка буде вирішувати основні питання.

У вченого фактично немає родичів.

На чолі НАН України (НАНУ) академік Борис Патон знаходиться з 1962 року.

Президент України Володимир Зеленський в своєму офіційному Telegram-каналі висловив співчуття у зв'язку зі смертю вченого.

"Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда.

Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті.

І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець.

Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем.

Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі.

Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича.

Вічна пам'ять!" – написав президент.

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