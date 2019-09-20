Кремль чекає сюрприз: міжнародник спрогнозував підсумки зустрічі Зеленського з Трампом

Після зустрічі американського та українського президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, США може збільшити розмір військової допомоги Україні.

Таку думку OBOZREVATEL висловив експерт-міжнародник Андрій Бузаров, коментуючи рішення палати представників Конгресу США схвалити виділення Україні 250 млн доларів для зміцнення національної безпеки і оборони

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

За його словами, ці гроші будуть відправлені на поліпшення якості нашої армії за світовими стандартами, на реформу судової та правоохоронної системи, на удосконалення систем міжнародної безпеки та посилення сектора безпеки в частині протидії РФ.

"Я переконаний, що в наступному році можна очікувати розширення цієї допомоги", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

28 липня повідомлялося, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет – протикорабельних і для систем берегової охорони. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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