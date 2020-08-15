МЗС витягнуло з Білорусі затриманих українських волонтерів

Кирило Лютий Суспільство 20:16, 15.08.2020 Оновлено: 20:17, 15.08.2020

Волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв, які були затримані в ході протестів в Білорусі, повернулися в Україну.

Про це ввечері в суботу, 15 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що українці "саме перетнули кордон".

"Вони вже в Україні, а значить, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила ряд питань і забезпечила логістику", – поінформував дипломат.

Костянтин Реуцький і Євген Васильєв повернулися в Україну
Фото - фейсбук Олександри Дворецької

Напередодні в МЗС повідомили, що українців Романа Шишка, Павла Чернявського, Оксану Альошину також випустили з СІЗО.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на тлі протестів в Білорусі закликала українців утриматися від поїздок в країну.

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