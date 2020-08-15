МЗС витягнуло з Білорусі затриманих українських волонтерів

Волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв, які були затримані в ході протестів в Білорусі, повернулися в Україну.

Про це ввечері в суботу, 15 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що українці "саме перетнули кордон".

"Вони вже в Україні, а значить, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила ряд питань і забезпечила логістику", – поінформував дипломат.

Костянтин Реуцький і Євген Васильєв повернулися в Україну Фото - фейсбук Олександри Дворецької

Напередодні в МЗС повідомили, що українців Романа Шишка, Павла Чернявського, Оксану Альошину також випустили з СІЗО.

Нагадаємо:

У Білорусі відкрили кримінальне провадження щодо двох затриманих в Мінську українських волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Євгенія Васильєва та Костянтина Рєуцького.

Чоловіків підозрювали в причетності до масових безладів, їм загрожувало від трьох до восьми років ув'язнення.

Кулеба заявляв, що держава буде діяти жорстко, захищаючи права своїх громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на тлі протестів в Білорусі закликала українців утриматися від поїздок в країну.