МЗС вирішило питання з українцями в Греції: як будуть повертати туристів

Українські туристи, яких не пустили до Греції, повернуться додому коштом авіакомпаній RyanAir і WizzAir.

Два рейчас заплановані на вівторок, 7 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

"12 громадян сьогодні повернуться в Україну двома рейсами RyanAir, ще чотири – рейсом WizzAir. Повернення буде здійснено за рахунок авіакомпаній. Спасибі колегам в консульському департаменті МЗС, наших посольствах в Греції та Ірландії за ефективну роботу", – написав Кулеба.

Він дав пораду всім мандрівникам не лінуватися перевіряти інформацію про можливості в'їзду в іншу країну до покупки квитків.

"Не тіште себе ілюзіями, що головне долетіти до омріяної точки, а там ви якось проскочите", – підкреслив міністр.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 17 українців прилетіли до Афін, незважаючи на заборону в'їзду в ЄС громадян третіх країн. Пасажирів в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту. Вони поскаржилися на погані умови утримання і антисанітарію.