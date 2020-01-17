"Очистять від російськомовних дітей": у Кремлі злякалися "насильницької українізації"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в Україні нібито йде насильницька українізація та звучать "заклики очистити країну від російськомовних дітей".
Безглузда заява з'явилася в опублікованих на сайті відомства відповідях на питання ЗМІ.
"Залучаємо увагу на всіх міжнародних майданчиках до політики насильницької українізації, яку проводить влада Києва. Мова йде про мільйони російськомовних жителів України і представників нацменшин", – вибухнули в МЗС РФ.
У Кремлі злякалися "насильницької українізації"
За твердженням російських дипломатів, в Україні нібито триває наступ на російську мову, яка піддається "подвійній дискримінації – щодо української мови і мов країн ЄС".
"Одночасно відбувається героїзація "нацистських злочинців" Бандери і Шухевича, на їх честь проводяться факельні ходи. Забороняють символ Перемоги – георгіївську стрічку. Паплюжать пам'ятники, переписують історію, забороняють книги і фільми з Росії, а скоро почнуть штрафувати за використання російської мови. В країні, яка декларує своєю метою вступ до Євросоюзу, звучать заклики очистити Україну від російськомовних дітей. Навіть західним кураторам Києва стає складніше закривати очі на те, що відбувається", – видали вони в дусі російської пропаганди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії гнівно відреагували на заяву міністерки освіти України Ганни Новосад про переведення всіх шкіл на українську мову.
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