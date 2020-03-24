МЗС повернуло в Україну 72 тисячі громадян: скільки залишилися на карантині

На карантині у зв'язку зі спалахом коронавірусу в інших державах перебуває 151 громадянин України.

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Додому вже вдалося повернути 72 тисячі 305 українців. Про це у вівторок, 24 березня, повідомляє в Facebook пресслужба Міністерства закордонних справ.

Найбільше українців, які перебувають на ізоляції, в Польщі. Там 105 наших громадян відправили на карантин. Аналогічні заходи застосували до наших співвітчизників в Австралії, Бразилії, Катарі, Молдові, ФРН та інших країнах.

МЗС повернуло в Україну 72 тисячі громадян Прямий

Проходить лікування від коронавірусу за кордоном 21 громадянин України: в Німеччині таких 5, Домінікані – 4, Омані – 3, Польщі – 2, Італії – 2 і в інших країнах.

Шестеро наших громадян вже вилікувалися. Також підтверджено смерть 3 українок в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України заборонив громадянам виїжджати за межі країни в туристичних цілях.

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