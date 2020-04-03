МЗС озвучив кількість померлих від коронавірусу українців за кордоном

За кордоном від коронавірусу померли вже п'ять громадян України.

Про це сказано в зведенні Міністерства закордонних справ станом на 20:00 п'ятниці, 3 квітня. При цьому країни, в яких померли українці, не уточнюються.

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Всього від коронавірусу лікуються 166 громадян України. Найбільше в Італії (121) і Греції (16). В інших країнах по кілька інфікованих українців.

У той же час вже 11 осіб перемогли COVID-19.

Пресслужба МЗС

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні перейшла за тисячу. За останню добу було виявлено майже 200 нових випадків зараження.

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