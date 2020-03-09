МЗС дало рекомендації українцям через коронавірус: що потрібно робити

У міністерстві закордонних справ України порекомендували тимчасово утриматися від поїздок до міст і країни, найбільш уражені коронавірусом COVID-19.

Громадянам, які продовжують знаходиться за кордоном, необхідно повідомити свої контактні дані до найближчої української дипломатичної установи і зареєструватися на вебресурсі "Друг", повідомили на сайті МЗС.

Також мандрівників попросили проявляти підвищену увагу і обережність, дотримуватися вимог місцевої влади і стежити за ситуацією в країні перебування.

Коронавірус РБК

У разі попадання в надзвичайну ситуацію або виникнення загрози життю та здоров'ю, українцям порекомендували звертатися в найближчу дипломатичну установу України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС: +38-044-238-16-57.

Також в міністерстві порадили дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за станом на 9 березня в світі коронавірусів заражені вже 110 041 чоловік. Італія стала лідером за смертністю через COVID-19.

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