В семье есть ребенок. Он упорно учится, побеждает в конкурсах, ставит перед собой высокие цели, несмотря на такое себе равнодушие и неверие в его силы родителей.

- Оно тебе надо? Лучше бы как Витькин, соседский, пошел в ПТУ, потом на шахту. Уже бы деньги в семью приносил!

- Да брось ты свои учебники! В Харьков? На юридический?!Совсем свихнулся? Кому ты там нужен?

- У всех дети как дети, а ты у нас странный. Ох, где ты взялся на нашу голову, заучка, ну ей-Богу...

- Ты на @мерикосов равняешься?! Английский он учит! Дурачок, у нас тут своя земля, мы тут всегда жили как-то, и нормально, без твоего английского. Русского тебе не хватает?? Нам твои выкидоны тут нах... не вср...лись!

- Без денег ты никому не нужен, на работу хорошую берут только по блату, диплом твой нам тут не пригодится...

- Ах, так ты уезжать собрался??? А на шахту кто??? А мамке кто воды подаст??? А батю кто пьяного домой притащит??Не пущу!!!..

И тянут они ребенка в свое болото. Они его дубасят своими "аргументами", приводят примеры, что и тут хорошо, и так хорошо, "без заграниц всяких". Наши деды тут жили, батя тут вырос, мамка тут прожила, "что ж ты нас позоришь?!"

Вот у меня такое стойкое ощущение, что у меня был шанс вырваться из такого болота в масштабе всей страны еще до выборов 2019 года. Вернее, не у меня - у меня СО всей страной. Нам вместе. Мы такие - учились, вникали, старались, побеждали по мелочам - и наконец захотели победить по-крупному. Войти в Евросоюз. Присоединиться к НАТО. Стать сильнее, масштабнее, весомее - это та самая цель, ради которой мы корпели над учебниками в комнатушке, где за стенкой завывали российский шансончик образные мамка с папокой (наши коммунисты, регионалы, и все такое прочее). Мы ЭТО заслужили, и уже готовились к прыжку, мы честно выучили и сдали экзамены, нам осталось принять заслуженный приз...

И тут приходит Витькин, соседский, и нас тащит обратно. В ПТУ, на шахту, к привычной жизни.

- Сиди на месте. Батю пьяного домой тащи, матери воды подай, веди себя как мужик, а не как "бендера" какой-то. На @мерикосов не равняйся, у нас тут есть на кого равняться - русские рядом, учись.

Дурак.

И ты сидишь под гнетом родительских упреков, шантажа и давления. Они придумали, как тебя привязать и обрезать крылья. Вот как сегодняшняя новая власть - тянет тебя назад, и ты уже по щиколотки. Витькин, вот точно как Зе - тот уже давно по уши, и ему комфортно. Они на дне, и тебя туда же.

Только крылья не обрезаются. А они думают - что сломали тебя. Но ты точно знаешь, что не раз выйдешь на Банковую, и сил у тебя достаточно, чтобы однажды разорвать этот порочный круг.