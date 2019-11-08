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8 листопада • оновлено в 14:11
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Олена Балаба
Олена Балаба
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Мы не верим "братьям" и никогда не простим

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В середине февраля этого года Гран-при престижного Берлинале берет фильм Франсуа Озона "Grâce à Dieu" - "По воле Божьей". Кино по-озоновски очень красивое, но серьезное и мучительное и никакого обычного стеба: оно про священника-педофила, который до выхода фильма служил в одном из соборов Лиона, только в июле духовный трибунал определил его виновным в преступлениях сексуального характера и с него сняли сан.

Весь фильм (а это более двух часов) нам показывают душевные переживания тех, кто в детстве подвергся насилию и сексуальным домогательствам. Сейчас это взрослые люди - с разными судьбами, кто-то с семьей и детьми, кто-то с разрушенной личной жизнью, но все - с болью и страданием на всю оставшуюся жизнь.

Озон собирался делать документальное кино о священнике Прейоне и его жертвах, но в итоге создал очень сильный художественный фильм - цельный, пронзительный и очень светлый.

Он не отворачивает от церкви. Напротив. Он показывает, как зло может жить и действовать там, где априори должно быть абсолютное добро и доверие.

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Важный момент фильма - как эти мужчины, которые пострадали в детстве, смогли преодолеть все сопротивление в себе, смогли озвучить свои проблемы и переживания, смогли объединиться и действовать, чтобы Прейон раскаялся и осознал свои преступления.

Пишу я это по-русски и для того, чтобы читающие меня поняли - украинцы (не "малоросы" или "х...хлы", а именно украинцы - те, кто осознали себя нацией) никогда не простим соседскому народу то, что они с нами сделали: все это вранье про "бендеровцев-фошистов-хунту", откусывание Крыма с блокированием наших военных частей, пропавшими без вести, убитыми военными и гражданскими активистами. Мы не простим Донбасс - наших убитых детей и мужчин на первых мирных украинских маршах, расстрелянных волонтеров, не простим Гиркина в Славянске, отрезанные головы и руки с тризубом.

Не простим почти полтора миллиона переселенцев, оставшихся без жилья и средств к существованию - только потому, что "путинвведи" была мантрой долбоящеров.

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Пока эти уроды не выметутся из Украины - не покинут Крым и Донбасс, пока не выплатят контрибуции за разрушенное и вывезенное, пока они не ПОКАЮТСЯ в своем империализме и тупой жадности - нет им прощения. Они прокляты.

И никакого "замирения" не будет. И сделать вид, что "проехали" и "мы ж адиннарот" - тоже.

Потому что у нас, украинцев, хорошая память. И стальные нервы. И мы злые, да. И не верим "братьям".

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Автор
Олена Балаба Олена Балаба
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алены Балабы
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Северг Олег
Северг Олег
Тявкает чего то, а плевать. Уже настолько смешно когда эта нечисть завывает... И кстати, Малая Русь это самоназвание жителей запада Украины ещё с 14 века если не ошибаюсь. Малая Русь это исконное название которое гораздо более ранее чем польское словечко "краина. Хотя какая вы к чертям Русь ? Пусть даже и малая...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НУ ОПЯТЬ ЭТА КРИВОРОТАЯ БАЛАБОЛКА ЗАСКУЛИЛА СВОЮ БОТВУ)))))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Чует курва что ее время заканчивается и никому не нужна. Даже на панель юродивую не возьмут!
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