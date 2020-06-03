МВС запустило додаток для штрафів за порушення ПДР та відправило перші "листи щастя"

Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток для перевірки наявності штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба МВС у Facebook. Як пояснили у відомстві, за допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна перевірити наявність штрафів за порушення, сплатити їх, а також отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу.

"Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови", – розповів заступник міністра МВС Сергій Гончаров.

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Наразі мобільний додаток вже доступний для завантаження на платформі Android.

Крім того, у МВС додали, що відправили перші "листи щастя" щодо перевищення швидкості, що зафіксовані відеокамерами системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

"Листи щастя відправляються до своїх власників. Перші 2400 адмінпостанов відправляються до "Укрпошти" і невдовзі їх отримають порушники швидкісного режиму", – йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що дізнатися про факт фіксації порушення можна на офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у "Електронному кабінеті водія"; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Міністерство внутрішніх справ/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: