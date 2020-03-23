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24 березня • оновлено в 01:50
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МВС хоче стежити за українцями на самоізоляції через мобільні

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Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко висловив бажання посилити контроль за громадянами на карантині через мобільні телефони.

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На своїй сторінці у Facebook він написав, що нинішніх заходів недостатньо.

Контроль за українцями на карантині: в МВС задумалися над стеженням через мобільні

За його словами, десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину.

"Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банків, щоб здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", – зазначив заступник Арсена Авакова.

Як приклад він навів випадок з дівчиною, яка прилетіла з епіцентру епідемії – Барселони, але збрехала про те, що підписала згоду на двотижневий карантин, щоб батьки не завадили їй поїхати до Львова до сина.

Геращенко уточнив, що поліція 23 березня розпочала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників щодо десятків тисяч українців, які підписали особисте зобов'язання на 14 днів піти в самоізоляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція і епідеміологи спільно контролюватимуть, чи дотримуються самоізоляції українці, які повернулися з-за кордону.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Антон Геращенко Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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