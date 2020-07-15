Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

В Україні 15 липня відзначається День українських миротворців. Вище військове керівництво і топ-чиновники України принесли свої привітання.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в Facebook написав, що це свято відзначається на державному рівні з метою визнання мужності і перемоги, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС.

"Цей день уособлює багаторічний внесок українських воїнів-миротворців у забезпеченні миру і безпеки в світі. З початку першої миротворчої операції в 1992 році більше 44 тисяч військовослужбовців ЗСУ взяли участь у 35-ти миротворчих місіях. ... Сьогодні більше 300 українських воїнів-миротворців сумлінно виконують свій військовий обов'язок у складі восьми міжнародних місій з підтримання миру і безпеки в шести країнах світу і районі Аб'єй (Судан)", – розповів офіцер.

Хомчак наголосив, що професіоналізм українських миротворців високо оцінений міжнародною спільнотою.

Українські миротворці з американськими колегами Генштаб ЗСУ

Командування об'єднаних сил ЗСУ відзначило, що перемога і зразкове виконання службових обов'язків, героїзм і мужність – характерні риси, властиві українським миротворцям.

"Ваш високий авторитет і старанність високо оцінюються міжнародним співтовариством і підтверджено під час виконання завдань у складі багатонаціональних сил НАТО "КФОР" в Косово, Республіка Сербія і Місії ООН зі стабілізації в Конго. Упевнений, що ви і надалі будете гідно нести державний прапор України за її межами, а ваші професіоналізм і високі морально-ділові якості будуть служити вагомим фактором встановлення миру і взаєморозуміння між народами", – розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Українські миротворці в Африці Генштаб ЗСУ

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ підкреслили, що українські миротворці в різні роки виконували завдання з підтримання миру і стабільності в багатьох країнах світу.

"Миротворці як термін має два основних визначення. Перше, це ті особи, які прикладають зусилля для створення умов співіснування людей різних країн, культур, етнічних груп, що знаходяться в стані конфлікту, війни .... Друге значення слова – миротворці з'являються на межі, де стикаються як мінімум дві культури, два світи. Привносячи спокій і допомагаючи створити порядок, миротворець сам стає учасником цього процесу – миротворчості. він є представником іншої культури. і в момент співіснування з іншими, він стає учасником створення нового світу, де відбувається обмін", – відзначено в привітанні.

Українські миротворці Генштаб ЗСУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму привітанні зазначив, що 55 українських миротворців загинули, виконуючи свій обов'язок.

"Українські військові відстоюють мир не тільки на сході нашої держави, а й продовжують гідно виконувати це завдання в гарячих точках світу ... Кожна місія миротворців – це значний внесок у становлення світової безпеки. І вони героїчно виконують цей обов'язок, навіть ціною власного життя. Спасибі всім українським миротворцям за їх професіоналізм і відвагу", – сказав глава Кабміну.

Місія українських миротворців Генштаб ЗСУ

Українські миротворці на завданні Генштаб ЗСУ

Українські миротворці з військовими з Італії Генштаб ЗСУ

Корпус українських миротворців Генштаб ЗСУ

Військова техніка Генштаб ЗСУ

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Мужність і перемога: подвиги українських миротворців визнали у всьому світі. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заговорили про введення миротворців на Донбас.