Журналіст Айдер Муждабаєв дорікнув деяким громадянам України тим, що вони страждають на синдром малороськості й не можуть остаточно відмовитися від імперських російських поглядів.

Жорстку характеристику таким людям він дав у інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я б не сказав, що це проблема українців, я б сказав, що це проблема малоросів. Людей, які шукають весь час імперську "цицьку". Тут таких багато, на жаль. Громадян України, які, маючи український паспорт, не можуть жити без російської "цицьки". Вони ходять на російських артистів, як зомбі, вони слухають шансон, як хворі люди. Ці люди – діти. Їх треба відривати від цієї "цицьки", бо це як мати – якщо не відірвати, то він може смоктати до 20 років. Мені здається, це головна проблема малороськості – меншовартість", – поділився своїми переконаннями журналіст.

Айдер Муждабаєв Скріншот відео

Крім того, він наголосив, що українці назавжди мають розпрощатися з ілюзіями про те, що з росіянами можна буде помиритися.

"Я хочу, щоб колись українці всі або більшість зрозуміли, що з росіянами поряд жити взагалі не можна, не маючи ніякого паркану. Тому що будь-яка дружба з нашими сусідами закінчується тим, що він приходить у твій дім, починає там бешкетувати і його підпалювати", – звернувся до українців Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Муждабаєв розповів, як Росія протягом довгих років переконувала Україну в тому, що її головний ворог у Криму – кримські татари. Більше того, агресор навіть організовував спільні навчання із ЗСУ щодо виявлення терористичних баз кримських татар у горах.

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