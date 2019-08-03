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"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

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Українська журналістка Яніна Соколова поділилася враженнями від умов у літаку АН-24 української авіакомпанії "Мотор Січ", який здійснює внутрішні перельоти по країні.

На своїй сторінці в Facebook вона розповіла подробиці і опублікувала фото (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Накланяєм голави і бєрьом канфєткі..." Завжди мріяла побачити вираз обличчя власника Motor SC Sich, мільйонера Богуслаєва, який взяв канфєтку і смокче її на борту літака своєї авіакомпанії ", – написала журналістка.

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Соколову нажахав український літак

Соколову нажахав український літак

"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Facebook Яніни Соколової

"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Facebook Яніни Соколової

"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Facebook Яніни Соколової

"Є таке поняття, як льотна придатність літака, яка визначається точно не вами, цінителі шторок. Ну і ще один факт. Заради польотів на Ан-24 в Україні прилітають любителі олд-літаків з усього світу", – заперечили їй в коментарях.

Соколова ж у відповідь написала, що не має претензій до надійності легендарного літака, однак хотіла б отримати хоча б мінімальний комфорт, про який у подібних "музейних експонатах" мова не йде.

"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Багато користувачів підтримали журналістку і написали про особистий негативний досвід польотів на Ан-24.

"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову
"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія "Мотор-Січ" потрапила в скандал, залишивши голодними з десяток пасажирів рейсу, в тому числі і маленьких дітей.

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Тема
авіаперельоти
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
Слышь курица, Ан-24 сделан в СССР, летай на отечественных, а ну да их нет, ходи тогда дура пешком....
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Xoxлэ, надо терпеть, а то Путин нападет!
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Есть такое понятие, как летная годность самолёта, которая определяется точно не вами, ценители шторок." - Ну да, разумеется. Эксплуатационно-ходовая пригодность городского общественного транспорта и железнодорожных составов определяется тоже не любителями рюшечек на занавесках. Тем не менее, у украинских маршруток еженедельно отрываются на ходу колёса, троллейбусы с такой же частотой горят, а в вагонах поездов на головы пассажиров периодически падают полки и двери в тамбурах порой фиксируются при помощи проволоки. Возможно, любителям ретро и экстремалам со всего мира подобное и по душе, но у "пересичного" украинца, вроде меня, это вызывает совсем другие чувства и эмоции. :)
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