"Музейний експонат": умови в українському літаку жахнули Соколову

Українська журналістка Яніна Соколова поділилася враженнями від умов у літаку АН-24 української авіакомпанії "Мотор Січ", який здійснює внутрішні перельоти по країні.

На своїй сторінці в Facebook вона розповіла подробиці і опублікувала фото (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Накланяєм голави і бєрьом канфєткі..." Завжди мріяла побачити вираз обличчя власника Motor SC Sich, мільйонера Богуслаєва, який взяв канфєтку і смокче її на борту літака своєї авіакомпанії ", – написала журналістка.

Соколову нажахав український літак

Facebook Яніни Соколової

Facebook Яніни Соколової

Facebook Яніни Соколової

"Є таке поняття, як льотна придатність літака, яка визначається точно не вами, цінителі шторок. Ну і ще один факт. Заради польотів на Ан-24 в Україні прилітають любителі олд-літаків з усього світу", – заперечили їй в коментарях.

Соколова ж у відповідь написала, що не має претензій до надійності легендарного літака, однак хотіла б отримати хоча б мінімальний комфорт, про який у подібних "музейних експонатах" мова не йде.

Багато користувачів підтримали журналістку і написали про особистий негативний досвід польотів на Ан-24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія "Мотор-Січ" потрапила в скандал, залишивши голодними з десяток пасажирів рейсу, в тому числі і маленьких дітей.

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