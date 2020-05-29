Мусульманські свята не об'єднають Україну: в УПЦ розкритикували ідею Зеленського

Рішення президента України Володимира Зеленського зробити мусульманські свята Курбан-байрам та Ураза-байрам державними не об'єднає населення нашої країни.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив священник Української православної церкви Антоній Демиденко. За його словами, більшість українців не розуміє їхнього значення.

"В Україні близько 1% мусульман, а державні свята покликані об'єднувати людей. Але як може об'єднувати людей те свято, суті якого більшість навіть не знає. Воно є далеким нашому народові й культурі. Воно принципово не може об'єднати людей у нашій країні. Тоді давайте вже відзначати всі релігійні свята", – пояснює священник.

Мусульманські свята не об'єднають народ України pixabay

Демиденко підкреслює, що в мусульманських країнах ніколи не зроблять державним хоч одне християнське свято, а владі варто звернути увагу на проблеми православних.

"З того, що зараз турбує, – чому не ввести православну культуру в школах. Наприклад, у Німеччині, Америці та Англії за бажанням класу дозволено проводити такі заняття. Тобто коли говорять, що держава й церква в нас окремо, вони мають на увазі заборону, а не те, що таке може бути. Так, це не повинно бути обов'язково, але є класи, вчителі та батьки, які хотіли б проводити такі уроки в своїх школах", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом він планує підписати указ про визнання Курбан-байраму і Ураза-байраму державними релігійними святами.