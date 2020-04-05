Мурашки по шкірі! Відео зустрічі українських медиків в Неаполі вразило мережу

Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу у боротьбі з коронавірусом COVID-19, вразило мережу.

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Лікарі прибули до країни 4 квітя. Ролик із незвичною зустріччю опублікував український дипломат, генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (4 квітня. – Ред.) в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани – так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидії коронавірусу", – написав він.

Зустріч українських медиків в Неаполі

Відео за 12 годин від моменту публікації назбирало понад 500 лайків та більше 700 репостів.

"Viva Italia! Слава Україні!!!", "Як приємно, аж мурашки по шкірі, слава Україні, Крим – Україна", "Круто", – написали користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський відправив українських медиків в Італію боротися з COVID-19.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявили, що всі двадцятеро медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям боротися з COVID-19 добровільно.

Українських медиків, яких Зеленський відправив до Італії для допомоги у боротьбі з коронавірусом, на військовому летовищі Pratica di Mare біля Риму зустріли високопосадовці країни зі словами подяки.

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