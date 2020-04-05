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5 квітня • оновлено в 12:35
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Мурашки по шкірі! Відео зустрічі українських медиків в Неаполі вразило мережу

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Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу у боротьбі з коронавірусом COVID-19, вразило мережу.

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Лікарі прибули до країни 4 квітя. Ролик із незвичною зустріччю опублікував український дипломат, генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (4 квітня. – Ред.) в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани – так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидії коронавірусу", – написав він.

Зустріч українських медиків в Неаполі

Зустріч українських медиків в Неаполі

Відео за 12 годин від моменту публікації назбирало понад 500 лайків та більше 700 репостів.

"Viva Italia! Слава Україні!!!", "Як приємно, аж мурашки по шкірі, слава Україні, Крим – Україна", "Круто", – написали користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський відправив українських медиків в Італію боротися з COVID-19.

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявили, що всі двадцятеро медиків систем МВС та МОЗ відлетіли допомагати італійським лікарям боротися з COVID-19 добровільно.

  • Українських медиків, яких Зеленський відправив до Італії для допомоги у боротьбі з коронавірусом, на військовому летовищі Pratica di Mare біля Риму зустріли високопосадовці країни зі словами подяки.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети высмеяли приезд украинских врачей в Италию))))))
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Маркива из тюрьмы выпустите, болезные!
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