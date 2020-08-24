Як виглядають тварини?

Мураєвський канал НАШ сягнув дна глибиною, як Маріанський жолоб.

До Дня Незалежності випустили ролик із маніпуляцією, що наш суверенітет – то є помилка. Що треба було не підтримувати самостійність. Що життя в совецькому союзі уберегло б нас від війни з Росією, Чорновола, Ющенка, Зеленського...

Кадри ЗСУ з українськими шевронами з кадрами обстрілу Донбасу мають підвести до думки, що це нашій армії нема чого робить і вона начебто окупувала частину території. Не РФ.

Я розумію, що Нацрада не бачить, а Службі безпеки України — пофіг.

Регулярно бачу там лубочних патріотів, які легалізують мураєвщину та назаровщину.

Але – є межа.

Мало того, що тиждень тамтешні працівники ср*ку рвуть за Лукашенка. І в унісон з гостями заявляють, що Януковичу треба було давити опозицію у свій час, як Лукашенку.

Мало того, що ці персони видають меседжі, що Україна "антиросійщиною" не має спричинити розпаду РФ – аж тут таке пекло.