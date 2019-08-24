Лідер Духовного Центру "Відродження" Володимир Мунтян привітав українців з Днем Незалежності:

"Дорогі українці, вітаю вас зі святом - Днем Незалежності нашої країни! Хочу побажати мирного неба, щастя, здоров'я вам і вашим близьким. Я бажаю кожному з вас бути по-справжньому незалежним, так як є життєвою необхідністю як для держави, так і для кожної окремої людини!" – сказав Мунтян.

За його словами, для досягнення незалежності не треба чекати на чиюсь допомогу, а самому багато працювати, ставити перед собою цілі і досягати їх.

Володимир Мунтян

"Чим більше людей в Україні будуть готові ділитися з тими, хто сьогодні потребує, тим успішнішою і незалежної стане вся наша країн", - підсумував Мунтян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 24 серпня, в Києві прохошло урочисте святкування Дня Незалежності України.

Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього – Хода гідності, в складі якого по українській столиці пройшли військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Режисерами даного заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.

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