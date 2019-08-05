Мультфільм про повернення Кубані Україні підірвав росТБ

На російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж другий епізод стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України. Найбільше обурення рупорів Кремля спровокував фрагмент про повернення до складу України Кубані та Зеленого Клину.

Крім того, у мультфільмі в цікавому форматі показуються злочини більшовиків проти України, а також боротьба патріотів проти них. Трейлер до нової роботи увімкнули в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Скандальна ведуча передачі Ольга Скабєєва після його перегляду буквально вибухнула обуреннями і звинуватила Україну в нав'язуванні русофобії дітям.

Студія "60 хвилин" Скріншот відео

"Щоб засвоїли це абсолютно всі, включаючи зовсім маленьких, ось таких крихітних українців, їм покажуть мультики про підступну Росію і непереможних українських героїв. Ми там виступаємо в ролі вовкулаків. Армія мерців – це ми! Вовкулаки – це теж прекрасні російські люди! У Міноборони України, незважаючи на те, що мультик дитячий, ось це ось дійство схвалили. Я не дуже розумію, хто в цьому контексті агресор!" – не стримувала свого обурення в прямому ефірі пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні російські пропагандисти влаштували паніку через нібито підготовку приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курують США. Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття "Радіо Свобода" про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.

У свою чергу "Правий сектор" не виключив силове повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.

Екснардеп Олександр Ковтуненко заявив, що Україні знадобиться Кримський міст, побудований окупантами. За його словами, саме по ньому ЗСУ дійдуть до Кубані, яку повернуть як історичну територію.

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