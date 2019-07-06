"М*скальня повинна виїхати!" Корчинський запропонував спосіб боротьби з фанатами "Л/ДНР"

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що всі ті, хто симпатизує ідеї "русского міра" і терористичним "Л/ДНР", повинні залишити територію України.

Націоналіст виступає за те, щоб Донбас був заселений винятково українським населенням. Свою категоричну позицію він виклав в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ясно, що вся ця москальня повинна виїхати на нечорнозем'я, звідки приїхали їхні діди і батьки. І нам ці люди не потрібні. Нам потрібні території і реконкіста. І заселити Донбас тими, хто там жив до Голодомору, – знову українцями, яких вони виморили голодом. Ця публіка не потрібна, і ми не можемо жити з ними в одній державі. Вони – в Сибір, будь ласка. Але пробувати сподобатися цим людям безсенсово", – висловився Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Корчинський заявив, що практично всі жителі тимчасово окупованого Донбасу є зрадниками України і посіпаками загарбників. Він зазначив, що не вважав би їх такими, якби вони вели підпільну боротьбу з агресором або виїхали з непідконтрольних територій.

Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом. На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує.

Також він вважає, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території. За його словами, країна повинна готуватися до такого рішучого кроку, оскільки можливості для нього можуть виникнути в будь-який момент.

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