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"М*скальня повинна виїхати!" Корчинський запропонував спосіб боротьби з фанатами "Л/ДНР"

10.7тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що всі ті, хто симпатизує ідеї "русского міра" і терористичним "Л/ДНР", повинні залишити територію України.

Націоналіст виступає за те, щоб Донбас був заселений винятково українським населенням. Свою категоричну позицію він виклав в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ясно, що вся ця москальня повинна виїхати на нечорнозем'я, звідки приїхали їхні діди і батьки. І нам ці люди не потрібні. Нам потрібні території і реконкіста. І заселити Донбас тими, хто там жив до Голодомору, – знову українцями, яких вони виморили голодом. Ця публіка не потрібна, і ми не можемо жити з ними в одній державі. Вони – в Сибір, будь ласка. Але пробувати сподобатися цим людям безсенсово", – висловився Корчинський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Корчинський заявив, що практично всі жителі тимчасово окупованого Донбасу є зрадниками України і посіпаками загарбників. Він зазначив, що не вважав би їх такими, якби вони вели підпільну боротьбу з агресором або виїхали з непідконтрольних територій.

  • Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом. На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує.

  • Також він вважає, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території. За його словами, країна повинна готуватися до такого рішучого кроку, оскільки можливості для нього можуть виникнути в будь-який момент.

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Особа
Дмитро Корчинський
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
заселить теми кто умер?б.дь,Димон хапает конские дозы,или это уже патология.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Правильно ,пусть живут и размножаются на неосяжных просторах сибирии и колымщины,а то в силу своей метальности ,смуту здесь сеют..
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Молодець красава пока массква не згорит до тла пока толку не будет нужно её уничтожить на всегда как-то она задержала на планете этот паразит при дилежке часть Прибалтики Беларусь филяндии большую часть Украине Сибирь Китаю Японии США всё будет хорошо
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Литвиненко Александр, а ты уничтожать пойдешь или продолжишь попёрдывать из-под мамкиной юбки?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Литвиненко Александр, начинай делить, свинопас. У меня попкорн на столе.
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