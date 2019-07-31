"Хочу вигнати нечисть із нашої землі!" Історія 22-річного бійця, який втратив ногу на Донбасі

22-річний Єгор Коновалов із прикордонного містечка Свердловськ (нині – Довжанськ), що на Луганщині – наочний приклад для тих, хто впевнений: на окупованих територіях живуть винятково сепаратисти та колаборанти.

До кінця 2017-го юнак через сімейні обставини змушений був залишатися в окупації. Коли ж виїхав – одразу пішов воювати з тими, хто окупував його місто, у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Єгор був серйозно поранений, втратив на війні ногу, але не зневірився і зараз не тільки готується до протезування, а й втілює у життя свою мрію – стати лікарем. Про випробування, які випали на долю патріота з Луганщини, й про те, як долати труднощі на шляху до мрії – у матеріалі OBOZREVATEL.

Єгор Коновалов

– Знаєте, що мене найбільше вбиває? Люди не усвідомлюють, що йде війна. Вони платять 1 чи 1,5% військового збору, живуть звичайним життям, ходять на роботу, їх ніхто не пресує, не віджимає авто чи квартири, не кидає у підвали, не погрожує автоматами… І водночас вони кажуть, що втомилися від війни.

Я повірю ще, що від війни втомилися ті, чиї будинки – на лінії зіткнення. А яке право мають про це казати ті, для кого війна обмежується 1% податку від офіційної зарплати?.. Люди голосують за кума Путіна Медведчука, за Шарія – і не розуміють, що якщо прийде "русскій мір" – те, що відбувається зараз в ОРДЛО, відбуватиметься по всій Україні.

Я коли приїхав з окупованої території сюди – це ж небо і земля! Так, у нас багато недоліків, нам далеко ще до Європи, НАТО. Але порівняно з тим, що робиться на окупованих територіях… От там – страшно. І якби кожен українець хоча би півроку пожив там, у "республіках" – на війну піднялася би вся нація. І ніхто б не казав, що втомився жертвувати мінімумом.

Ці слова Єгор Коновалов говорить, механічно погладжуючи сперту на лікарняне ліжко милицю. На певну різкість щодо пасивності і байдужості частини українського суспільства він має право: бо ж на цій війні втратив і домівку, і здоров’я. Залишившись круглим сиротою, у 20 років хлопець зміг виїхати з окупованого Довжанська, де місцеве "МГБ" вже зацікавилося ним через його проукраїнську позицію. Пішов служити за контрактом у 72 окрему механізовану бригаду. Після одного з обстрілів на початку цього року Єгор втратив ногу.

- Я завжди вважав себе патріотом. І контракт з ЗСУ у січні 2017-го підписав не з меркантильних міркувань, не через зарплатню. Воювати пішов через власні погляди, через переконання. Бо бачив, що відбувалося у моєму Свердловську, починаючи від 2014 року. І кожен день, прожитий в окупації, лише підсилював ненависть до окупантів.

Так Єгор Коновалов пояснює причини рішення, що згодом перевернуло його життя. Відчувається: побачене і пережите за майже 4 роки в "ЛНР" дійсно досі йому болить.

- Мій Свердловськ, сусідні Краснодон і Красний Луч були окуповані "казаками". Хоча я досі не розумію, який стосунок ті алкоголіки, наркомани і зеки, які наводнили наше місто, мають стосунок до козацтва. До них і місцеві примкнули – такі ж, як правило, маргінали. Бо люди інтелігентні, лікарі і вчителі, у нас переважно або на проукраїнських позиціях стояли, або були більш аполітичними.

Насправді, далеко не всі місцеві – ватніки. Там досі залишається багато людей проукраїнських поглядів, які з певних причин не можуть виїхати. Але і жертв пропаганди там багато. Більшість людей там можуть дивитися лише 5 каналів. На одному – мультики цілодобово. На решті – російська пропаганда. Тому не дивно, що навіть зараз багато хто вірить, коли їм кажуть, що у будь-яких нещастях і негараздах винна Україна.

Єгор пригадує: у 2017-му, коли він ще перебував в окупованому Довжанську, по всьому місту були розклеєні оголошення про набір у так звану "армію ЛНР". Потенційним бойовикам обіцяли зарплатню у розмірі 15 тисяч рублів, офіцерам – близько 25 тисяч. Смішні за нашими мірками зарплати там – чи не найвищі. Для порівняння, медики і співробітники санепідстанції в ОРЛО тоді отримували 3 600 – 3 700 в рублях, співробітники "швидкої" - близько 6 тис рублів. Пенсії ж рідко коли перевищували 2 тис.рублів.

- Я бачив, скільки російської техніки ганяли через ростовську трасу у 2014-2015-му. Бачив, як у людей віджимали машини, будинки. Знаю випадки, коли людей просто на вулицях хапали – і потім вони безслідно зникали… При цьому, вони ж взагалі нічим не гребували. У мене якось на вулиці прямо куртку віджали. Була у мене камуфльована німецька бундес-куртка – підлетіли, автоматами побряцали - і забрали. Це десь 2015-ий був…

Попри несприйняття того, що відбувається, Єгор залишався в окупації до 2017 року. Спершу – біля хворої на рак мами, яка померла у 2014-му. Далі – доглядав стареньку бабусю, яка дожила до весни 2017-го. Після її смерті у Єгора не залишилося нікого з рідних.

Паралельно він вчився у медичному коледжі. Якийсь час серйозно займався рукопашним боєм – але покинув спорт, бо не хотів брати участь у пропагандистських акціях у кращих традиціях СРСР і Північної Кореї.

- Якщо там займаєшся спортом – примусово мусиш брати участь у пропагандистських акціях. Нас на такі тягали постійно. Якось приїхали на показові виступи з рукопашного бою, а там – пісні про Леніна і чмошники у камуфляжі ходять. Мені так соромно і гидко стало, що я мимоволі там опинився, що вирішив покинути спорт, - згадує Єгор.

Він розповідає: витримати абсурдність того, що відбувалося навколо, допомагала мрія про те, як по завершенню навчання виїде на підконтрольні Україні території і піде в ЗСУ, аби вибити окупантів зі своєї землі.

Втім, доля розпорядилася інакше – і виїхати Єгорові довелося раніше, за півроку до завершення навчання.

- Поки був в окупації, у мене були сторінки в соцмережах. Я там пропагандою не займався. Жодних груп супротиву не адміністрував. Просто постив картинки з українською символікою, націоналістичними цитатами. І в телефоні було кілька знімків з українською символікою. За це на мене завели карну справу – за екстремізм. Зранку прийшли додому з цією справою. Додали туди роздруковані мої пости з картинками з критикою Сталіна, з критикою Путіна… Забрали на допит. Тривав він годин десять. Лякали шокером. Психологічно тиснули. Але не били, не катували, брехати не буду.

Зрештою мене відпустили під підписку про невиїзд. І я коли вийшов – зрозумів: довчитися мені навряд чи вдасться. Треба їхати зараз. І поїхав. Мені дуже пощастило, що я все робив швидко. Тому і вдалося виїхати без особливих пригод.

З окупації Єгор поїхав до Львова, де мав знайомих. Там з місяць жив у хостелі – а у січні 2018-го підписав контракт з ЗСУ. Пройшов підготовку. І у травні поїхав на Донбас – вже як військовий. Спершу – у Донецьку область, згодом, вже як бойовий медик – на рідну Луганщину.

… Це трапилося тоді, коли підрозділ, у якому служив Єгор, мав виходити з зони АТО. У кузов "Уралу", в якому знаходилися військовослужбовці, прилетіла запущена бойовиками з боку окупованого Калинового ПТРК.

Унаслідок обстрілу 10 військових отримали поранення: троє – середньої тяжкості, двоє – важкі. Найбільше дісталося Єгору.

- Я практично не втрачав свідомості, тому те, що трапилося, пам’ятаю добре. Якийсь час навіть болю не відчував. Коли шок – воно не боляче. Лиш потім, коли укол "Налбуку" зробили – відключився… Ми вантажили машини. Тоді і прилетіла ракета. Ми не їхали, як потім писали на сепарських сайтах. І тим більше не були п’яні, як вони це подавали. Коли місяці за два потому читали, що вони понаписували – дуже сміялися з хлопцями. Бо там подавалося, наче машина з пяними українськими військовими наїхала на власну міну – і підірвалася. При цьому "загинуло двоє офіцерів" - хоча ніхто тоді не загинув… Я просто ще раз переконався у тому, наскільки тупа і нахабна пропаганда у окупантів. Як про "Боїнг" - то не ми, і все…

Єгор виявився найтяжчим з усіх поранених під час того обстрілу. Контузія. Опік на спині. Численні осколкові поранення. "Нашпигована" болтами з коліс "Уралу" ліва нога – їх діставали згодом у лікарні. Вирваний шматок плоті вище коліна на ній же.

Але набільше постраждала права нога.

- Перебило ногу дуже. Довелося її ампутувати. Я коли в лікарні прокинувся – її вже не було. Але я одразу зрозумів, що її навряд чи вдасться врятувати. Ще тоді, біля того "Уралу", коли опустив очі і побачив, що з нею сталося… Депресії не було. Морально, звісно, було непросто, але перші дні набагато гірше було фізично – і від болю, і від тих всіх препаратів, які мені вводили… Але нормально. Почистили, зашили… Зараз готуюся до протезування. За роки війни у нас протези навчилися робити не гірші, ніж у Німеччині. Всі витрати взяла на себе держава. Лікарі реально витягли мене з того світу. Я безмежно вдячний медикам Попасної, куди мене привезли зразу після поранення, лікарям у Часовому Яру, у Київському і Ірпінському військових госпіталях. Завдяки їм, а також дякуючи професійним діям тих, хто мене евакуював, я залишився живий.

mil.gov.ua

Під час перебування у Київському центральному військовому госпіталі, Єгор познайомився з президентом Петром Порошенком і міністром оборони Степаном Полтораком: вони якраз тоді приїздили відвідати поранених. Тоді президент, дізнавшись про історію Єгора, пообіцяв йому квартиру. Зараз при запитанні про те, чи виконав Порошенко свою обіцянку, Єгор посміхається: "Зараз оформляємо документи. Є певні бюрократичні моменти. Я не можу сказати, що вже маю де жити, але, як мені кажуть, повинно все бути добре".

А ще Єгор нарешті почав втілювати свою мрію: стати лікарем. Недавно він подав документи до Львівського національного медичного університету, успішно пройшов співбесіду – і став студентом цього навчального закладу. Поки Єгор вивчатиме загальну медицину. А далі планує вступати до інтернатури і вивчати психіатрію.

- Може, військову кафедру закінчу, молодшого лейтенанта запасу отримаю, - мріє Єгор. - Але поки потрібно лікування завершити… Чи розглядаю можливість повернення в ЗСУ? Так, розглядаю. Я в армії не розчарувався. Залишився би служити і далі, але якщо зараз у мене з’явився шанс отримати освіту – вирішив займатися поки цим. Що буде далі – дивитимусь за обставинами. У будь-якому разі, якщо і буду служити далі, то не скоро ще… А взагалі – я би хотів звільнити власне місто. Зайти туди військами, з впевненістю - і вигнати ту нечисть з нашої землі!

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